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مسؤولون أمريكيون: ستتبقى قوات في أفغانستان لحماية السفارة والرحلات الخارجية

11:52 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
مسؤولون أمريكيون: ستتبقى قوات في أفغانستان لحماية السفارة والرحلات الخارجية

القوات الأمريكية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال مسؤولون أمريكيون إن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يمكن أن يتم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن 1000 جندي أمريكي من المرجح أن يبقوا على الأراضي الأفغانية من أجل مساعدة القوات الأمنية الأفغانية، موضحة أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يُحتمل أن يتم خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت القناة الإخبارية، إلى أن القوات الأمريكية ستترك قاعدة "باجرام" في أفغانستان، وأن الجنود سيبقون أيضًا لحماية السفارة الأمريكية والرحلات الجوية الخارجية.

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القوات الأمريكية أفغانستان القوات الأمنية الأفغانية

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