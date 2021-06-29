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الأردن يدين هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلاً ومنشأة تجارية بالقدس

11:49 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
الأردن يدين هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلاً ومنشأة تجارية بالقدس

الأردن

الأردن - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الثلاثاء، قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منزل ومنشأة تجارية عائدة للمقدسيين في بلدة سلوان في القدس المحتلة.

وحذرت الوزارة وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، من أن عمليات الهدم والتهجير مرفوضة ومدانة وتُعد خرقا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، وتغاير الجهود الدولية والإقليمية من أجل تثبيت التهدئة.

وشددت الوزارة على ضرورة وقف خطط تهجير المقدسيين اللاشرعية واللاقانونية في سلوان وحي الشيخ جراح، مؤكدة ضرورة الكف عن الاستفزازات والاعتداءات واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس

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الأردن الاحتلال الإسرائيلي القدس

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