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وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية تكاتف الجهود للنهوض بإفريقيا

11:46 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية تكاتف الجهود للنهوض بإفريقيا

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل

السعودية - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أهمية تكاتف الجهود العالمية للنهوض بالقارة الإفريقيّة، والعمل على زيادة الاستثمار في مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية والتقنية، والخدمات العامّة، والمجالات التنموية، لتحقيق الازدهار والتقدُّم في القارة.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة بشأن إفريقيا على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين، المنعقدة في ماتيرا الإيطالية، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء.

وأشار الأمير فيصل، إلى رعاية السعودية للعديد من اتفاقات السلام لإنهاء الحروب والنزاعات في القارة الإفريقية، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي، والمُؤكِّدَة على دور المملكة القيادي والريادي إقليميًّا ودوليًّا في نشر قِيَم المحبّة والأمن والسلام.

وطالب أكبر اقتصادات العالم بأن تضاعف دعمها للجهود التنموية في القارة الإفريقية من خلال دعم الشباب والمرأة وتوفير الاستثمارات وفرص العمل وتطوير فرص التعليم والتدريب فيها، والعمل على تعزيز الأمن الغذائي وأمن المياه فيها، مشيرًا إلى ما أطلقته المملكة، خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، من مبادرة الحوار حول المياه، لوعيها بأن أمن المياه في العالم بشكل عام والقارة الإفريقية بشكل خاص؛ يعد ذي أهمية قصوى في حفظ الاستقرار في الدول والحد من النزاعات حول مصادر المياه ودفع عجلة التنمية.

هذا المحتوى من

Asha
فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي إفريقيا

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