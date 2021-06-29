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ألمانيا تحذر من تبني الصين وروسيا لـ"دبلوماسية اللقاحات" لتوسيع نفوذهما

11:44 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
ألمانيا تحذر من تبني الصين وروسيا لـ"دبلوماسية اللقاحات" لتوسيع نفوذهما

هايكو ماس

روما - (د ب أ)

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الصين وروسيا من استخدام توزيع لقاحات (كوفيد-19) لتوسيع نفوذهما في العالم.

وقال السياسي المنتمي ليسار الوسط اليوم الثلاثاء في اجتماع مجموعة العشرين في ماتيرا بجنوب إيطاليا إن المعركة ضد الجائحة لا ينبغي أن تكون حول "تحقيق مزايا جيواستراتيجية قصيرة المدى".

وأضاف أنه يجب أن يكون واضحًا لدول مثل الصين وروسيا أن دولاً أخرى "لا تفكر كثيرا في دبلوماسية اللقاح".

وذكر أنه "يجب محاربة الجائحة معًا. لأنه لن يكون أي منا آمنا إلا عندما نكون آمنين جميعًا. ويجب على الجميع أن يفهم ذلك حقًا".

وتنتمي الصين وروسيا، مثل ألمانيا، إلى مجموعة العشرين، التي تضافرت فيها الدول القوية اقتصاديًا من جميع القارات لمعالجة المشاكل العالمية معا.

لكن في اجتماع ماتيرا، لم يمثل الصين ولا روسيا وزيرا خارجيتهما.

وأعطت الدولتان لقاحات لدول أخرى في وقت مبكر للغاية، مما أثار اتهامات بتبنيهما "دبلوماسية اللقاحات".

كانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قررت مؤخرا في قمتها في إنجلترا قبل أسبوعين مواجهة ذلك بتعهداتها الخاصة للدول الأفقر.

هايكو ماس دبلوماسية اللقاحات الصين روسيا ألمانيا

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