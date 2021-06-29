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الكرملين: دعونا لا نفكر في احتمال اشتباك ناري بين بلادنا ودول الناتو

11:19 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
الكرملين: دعونا لا نفكر في احتمال اشتباك ناري بين بلادنا ودول الناتو

دميتري بيسكوف

روسيا - (أ ش أ)

امتنع المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن الحديث عن تبعات محتملة لوقوع اشتباك ناري بين روسيا ودول الناتو.

وقال بيسكوف ردًا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعدًا لإعطاء أوامر بإطلاق النار على سفينة تابعة لحلف الناتو في حالة تكرار حادث مدمرة "ديفيندر" البريطانية (التي اتهمتها روسيا بانتهاك مياهها قرب سواحل شبه جزيرة القرم، الأربعاء الماضي)، "دعونا لا نتحدث عن هذه السيناريوهات. ذلك أن الأقوال تتحول إلى أفعال أحيانا لا سمح الله! لذا فلا يجب التفكير ولا الحديث عن هذا الموضوع. لكن يبدو لي أن علينا جميعا أن ندرك كمواطنين روس أن رئيسنا مستعد لعمل ما في وسعه دفاعًا عن بلادنا إذا استدعت الضرورة" حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء .

وأضاف بيسكوف أن موسكو تفهم جيدًا سبب وقوع الحادث مع المدمرة البريطانية، الذي وصفه بـ "الاستفزاز المدروس والمقصود".

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دميتري بيسكوف الرئاسة الروسية الكرملين دول الناتو

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