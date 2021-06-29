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الاتحاد الإفريقي والصين يجريان مباحثات حول التسلح وحقوق الإنسان

10:02 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
الاتحاد الإفريقي والصين يجريان مباحثات حول التسلح وحقوق الإنسان

الاتحاد الأفريقي


إثيوبيا - (أ ش أ)

أجرى مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس ‏البعثة الصينية لدى الاتحاد الإفريقي السفير ليو يوي شي.
وقال مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن -عبر حسابه على "تويتر"- إن المناقشات تطرقت إلى الدعم المستمر للصين وتوفير المعدات العسكرية غير الفتاكة لبعض دول الاتحاد الإفريقي.
وأشار إلى اتفاق الاتحاد الإفريقي والصين على استضافة حوار حول حقوق الإنسان وحقوق المأوى والتنمية والكرامة.

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بانكول أديوي الاتحاد الافريقي حقوق الإنسان الصين

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