الاتحاد الإفريقي والصين يجريان مباحثات حول التسلح وحقوق الإنسان



إثيوبيا - (أ ش أ)

أجرى مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس ‏البعثة الصينية لدى الاتحاد الإفريقي السفير ليو يوي شي.

وقال مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن -عبر حسابه على "تويتر"- إن المناقشات تطرقت إلى الدعم المستمر للصين وتوفير المعدات العسكرية غير الفتاكة لبعض دول الاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى اتفاق الاتحاد الإفريقي والصين على استضافة حوار حول حقوق الإنسان وحقوق المأوى والتنمية والكرامة.