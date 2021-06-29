‏المغرب: 9.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المغرب - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تلقي 9 ملايين و986 ألفًا و882 مواطنًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى اليوم، مشيرة إلى تلقي 78 ألف شخص للجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة المغربية، أن 120 ألفًا و194 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي متلقيه 9 ملايين و74 ألفًا و224 شخصًا.

يذكر أن المغرب تسلم أكثر من 19 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 10 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا، و8.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، طبقا لنظام "كوفاكس".