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الصحة العالمية: لا معلومات حول أن "دلتا" أكثر فتكًا من سلالات كورونا الأخرى

08:18 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
الصحة العالمية: لا معلومات حول أن "دلتا" أكثر فتكًا من سلالات كورونا الأخرى

متحور دلتا

روسيا - (أ ش أ)

أكدت ميليتا فوينوفيتش، رئيسة مكتب بمنظمة الصحة العالمية في روسيا، أن المنظمة لا تملك معلومات تشير إلى ارتفاع معدل الوفيات جراء الإصابة بسلالة "دلتا" لفيروس كورونا.

وقالت فوينوفيتش في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء: "من المعلوم حاليا أن سلالة دلتا تم رصدها في أكثر من 90 دولة، ومنها روسيا، لقد أظهرت هذه السلالة قدرتها المرتفعة على الانتشار".

وأضافت أن "منظمة الصحة العالمية لا تملك معلومات تدل على ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بسلالة دلتا لكننا نواصل دراسة هذه السلالة نظرا لانتشارها عبر العالم".

وأشارت رئيسة مكتب المنظمة في موسكو إلى أنه في كل حال من الأحوال، فإن زيادة الإصابات تعني زيادة الضغط على الفرق الطبية ومؤسسات الصحة العامة، الأمر الذي يهدد بارتفاع عدد الوفيات.

ويوم السبت الماضي أكدت المنظمة أن السلالة "الهندية" لفيروس كورونا المستجد التي تحمل اسم "دلتا" أكثر انتقالا بمرتين مقارنة مع سابقاتها.

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