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الأمم المتحدة: هناك حاجة لمزيد من العمل بسبب الجرائم الإلكترونية

07:56 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
الأمم المتحدة: هناك حاجة لمزيد من العمل بسبب الجرائم الإلكترونية

مكافحة الجريمة الإلكترونية

جنيف - (د ب أ)

يجب على دول العالم أن تقوم بالمزيد لمنع الجرائم الإلكترونية، وفقا لتقرير للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، والذي قدر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكبد خسائر تصل إلى 6 تريليونات دولار حتى الآن هذا العام.

وحث الاتحاد دول العالم على تحسين أمنها الإلكتروني لمنع الاختراق غير القانوني لأنظمتها والتلاعب في البيانات.

وقال الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بعد تقييم للاستبيانات إن أفضل إجراءات لمنع الجرائم الإلكترونية تتخذ في الولايات المتحدة. وصنف المملكة العربية السعودية في المركز الثالث وروسيا في الخامس وتركيا في المركز الـ11، وذلك في تقييمه للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول.

في غضون ذلك، ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت حول العالم بشكل سريع ومن المتوقع أن يتضاعف العدد بحلول عام 2030، وعندئذ سيكون 90 % من سكان العالم على اتصال بالإنترنت.

وأضاف الاتحاد الدولي للاتصالات إن 5ر3 مليار شخص لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم إلى 5ر7 بحلول 2023.

الأمم المتحدة الجرائم الالكترونية

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