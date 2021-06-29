الصومال يعلن موعد الانتخابات الرئاسية

مقديشو - (ا ف ب)

حددت السلطات الصومالية الثلاثاء، العاشر من أكتوبر موعدًا للانتخابات الرئاسية بعدما أدى إرجاؤها في الأشهر الأخيرة الى واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في هذا البلد المضطرب في القرن الإفريقي.

وإثر مفاوضات بين المسؤولين السياسيين استمرت يومين، نشر مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبل عبر تويتر جدولاً زمنيًا مفصلاً لهذه الانتخابات المرتقبة.

ومنتصف أبريل، أدى تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد لعامين بعدما انتهت في الثامن من فبراير من دون التمكن من إجراء انتخابات، إلى مواجهات عنيفة في مقديشو هددت الاستقرار الأمني الهش في هذا البلد الذي سبق أن شهد حربًا اهلية.

وبداية مايو، وفي بادرة تهدئة، كلف الرئيس المعروف باسم فرماجو رئيس الوزراء تنظيم انتخابات في أقرب الآجال.

وبعد شهر من ذلك، أعلنت الحكومة بعد مشاورات مع مسؤولي المناطق في البلد الفدرالي، إنها ستجري انتخابات بعد ستين يومًا، ما يعني أنها ستبدأ في 25 يوليو باختيار أعضاء مجلس الشيوخ ثم انتخاب البرلمان (مجلس الشعب) بين العاشر من أغسطس والعاشر من سبتمبر.

وينص النظام الانتخابي الصومالي المعقد على أن ينتخب مفوضون خاصون تختارهم العشائر والأفخاذ، البرلمانيين الذين يختارون الرئيس.

وسيجتمع البرلمانيون في العاشر من أكتوبر لانتخاب الرئيس.

في 2017، أحيا انتخاب فرماجو الامال لدى الصوماليين الذين رأوا فيه زعيمًا يحرص على مكافحة الفساد وعلى التصدي لحركة الشباب الإسلامية المتطرفة.

لكن كثرا نددوا بتمديد ولايته واتهموه بالسعي إلى البقاء في السلطة، مع استمرار أعمال العنف التي يرتكبها المتطرفون الشباب.

ولا تسيطر حكومة مقديشو سوى على شطر ضئيل من التراب الوطني، وتتلقى عونا حيويا من قوة الاتحاد الإفريقي التي تضم عشرين ألف عنصر مستندة إلى تفويض من الأمم المتحدة.