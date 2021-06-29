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الاتحاد الإفريقي يأمل في استجابة موحدة لمواجهة الجرائم الإلكترونية

07:02 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
الاتحاد الإفريقي يأمل في استجابة موحدة لمواجهة الجرائم الإلكترونية

الدكتورة أماني أبوزيد مفوضة البنيه التحتية والطاقة

إثيوبيا - (أ ش أ)

قالت مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة أماني أبوزيد اليوم الثلاثاء، إن الجرائم الإلكترونية تعد أحد الجرائم المنتشرة المؤثرة على المجتمعات ما يتطلب استجابة موحدة وقوية لمواجهة تحديات الأمن السيبراني وحماية البيانات.

وأشارت مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إلى أن الاتحاد الافريقي يعمل على تطوير إستراتيجية قارية للأمن السيبراني وإطار عمل لحماية الأطفال عبر الإنترنت وتحديث اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية لبناء الثقة في الفضاء السيبراني.

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أماني أبوزيد الاتحاد الافريقي الجرائم الالكترونية

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