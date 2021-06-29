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أمريكا ترحب بافتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات

06:55 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
أمريكا ترحب بافتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات

أنتوني بلينكن

واشنطن - (د ب أ)

رحبت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بافتتاح السفارة الإسرائيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "ترحّب الولايات المتحدة بالافتتاح التاريخي للسفارة الإسرائيلية في أبو ظبي".

وتابع البيان أن زيارة وزير الخارجية لابيد، وهي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة، وافتتاح أول سفارة إسرائيلية في دولة خليجية، هما أمران مهمّان لكلّ من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وللمنطقة الأوسع، وفقًا للبيان الذي أصدره مكتب المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية.

وذكر البيان "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وستعزز في الوقت ذاته جميع جوانب شراكاتنا ونعمل على خلق مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا وازدهارًا لجميع شعوب الشرق الأوسط".

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي السفارة الاسرائيلية الإمارات

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