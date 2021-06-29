"موديرنا" الأمريكية تؤكد فعالية لقاحها ضد سلالة "دلتا"

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية المصنعة للقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، اليوم الثلاثاء، أن فعالية لقاحها أقل بمقدار 2.1 مرة ضد السلالة الهندية من فيروس كورونا "دلتا".

ووفقًا لبيان أوردته الشركة على موقعها لإلكتروني، أجريت دراسة معملية حول تأثير اللقاح على إنتاج الأجسام المضادة ضد مختلف أنواع فيروس "كورونا"؛ وأكدت الدراسة أن اللقاح بشكل عام أنتج أجسامًا مضادة لجميع المتغيرات التي تم اختبارها.

وجاء في بيان الشركة: "أظهر التحليل انخفاضًا طفيفًا في عيار الأجسام المضادة مقابل متغير دلتا بمقدار (2.1 مرة)".