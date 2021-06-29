حركة "المرابطون" اللبنانية تهنئ مصر قيادة وشعبًا بذكرى ثورة 30 يونيو

لبنان - (أ ش أ)

وجهت حركة الناصريين المستقلين بلبنان "المرابطون" التهنئة لمصر قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الصخرة التي ترتكز عليها الأمة العربية.

وقال العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) - في بيان له اليوم/الثلاثاء/ - إن ثورة ٣٠ يونيو أعادت مصر إلى واقعها الوطني والقومي، مشيدًا بالإنجازات التي تتحقق على كافة المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو تطوير عملية الوعي وتمكين الشباب المصري ونشر العدالة الاجتماعية عبر تأمين كافة مستلزمات الحياة الكريمة، بدءًا من لقمة العيش حتى التعليم المجاني وصولاً إلى الجامعات والمبادرات الصحية المتاحة لكافة أبناء الشعب المصري.

وأكد حمدان أن الرئيس السيسي يحدد اتجاهات التقدم والتنمية الاجتماعية في صناعة مستقبل مصر، حيث وضع حجر الأساس لإقامة المجتمع المزدهر والمتقدم عبر مشاريع إنمائية كبرى خاصة في الصعيد وسيناء.

واعتبر أن ثورة ٣٠ يونيو استفاد منها العرب انطلاقًا من أنها كانت الباب والمدخل إلى ضرب إرهاب الجماعات المتطرفة بكافة المناطق، وإسقاط مشروع نشر الفوضى في المنطقة والذي استهدف المواطن العربي في كل حياته السياسية والاجتماعية.