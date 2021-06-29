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مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في تيجراي

06:17 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في تيجراي

رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد

إثيوبيا - (أ ش أ)

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، بإعلان "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية" في منطقة تيجراي من قبل الحكومة الفيدرالية الاثيوبية كخطوة "صحيحة" نحو حل النزاع بين الطرفين.

ودعا رئيس المفوضية ـ في بيان اليوم الثلاثاء ـ السلطات الإثيوبية إلى العمل من أجل وقف إطلاق نار شامل لتمهيد الطريق لتحقيق سلام دائم في تيجراي.

وحض رئيس المفوضية على إنهاء جميع الأعمال العدائية، فيما دعا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين وضمان الوصول الآمن للجهات الفاعلة الإنسانية لتقديم الخدمات الحيوية للسكان المتضررين في المنطقة.

ودعا رئيس المفوضية إلى حل سياسي للصراع في منطقة تيجراي، مؤكداً استعداد الاتحاد الأفريقي المستمر لدعم جميع الجهود الإثيوبية في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

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موسى فقي محمد مفوضية الاتحاد الأفريقي وقف إطلاق النار تيجراي

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