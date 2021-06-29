الصحة الفرنسية: متحور "دلتا" يمثل 20% من إصابات كورونا في البلاد

فرنسا - (أ ش أ)

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، إن متحور "دلتا" الهندي لفيروس "كورونا" أصبح يمثل 20% من الإصابات بالفيروس في فرنسا، مشيرًا إلى أعداد الإصابة بالمتحور تنمو بشكل تدريجي.

وأكد فيران وفقًا لموقع (فرانس 24) اليوم الثلاثاء، ضرورة التحلي باليقظة والحذر، وتلقي اللقاح خاصة للطواقم الطبية والذين يعملون في مراكز إيواء المسنين (إيباد) مشيرًا، في الوقت ذاته، إلى أن نسبة تلقيح الأطقم الطبية في ارتفاع مستمر لكن وتيرتها بطيئة نوعًا ما.

وأضاف: "حتى وإن تلقينا كلنا اللقاح ضد وباء كورونا، فهذا لا يعني أن الفيروس لا ينتقل من شخص إلى آخر، بل يعني فقط أنه لا يؤثر على الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي والدراسي".

وأشار إلى أنه في أحد مراكز إيواء المسنين بمنطقة "لي لاند" جنوب غربي البلاد تم الكشف عن 30 إصابة جديدة بمتحور "دلتا" من بينها 6 موظفين صحيين، خمسة منهم لم يتلقوا اللقاح، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تكثيف عمليات التطعيم وتوسيع نطاقها.