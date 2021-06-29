محكمة تأمر رئيس جنوب أفريقيا السابق بتسليم نفسه خلال أيام لقضاء عقوبة بالسجن

جوهانسبرج - (د ب أ):

أمرت محكمة في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء رئيس البلاد السابق جاكوب زوما بتسليم نفسه للشرطة في غضون خمسة أيام لقضاء عقوبة بالسجن 15 شهرا صدرت بحقه في وقت سابق اليوم بسبب عدم مثوله أمام لجنة تحقيق تنظر في تهم فساد بحقه.

وهذه هي المرة الأولى التي يُسجن فيها رئيس سابق في جنوب أفريقيا.

وصدر الأمر للرئيس السابق بتسليم نفسه للشرطة، في جوهانسبرج، أو في مسقط رأسه، نكاندلا، في غضون خمسة أيام، وإلا فسوف يتم إرسال الشرطة للقبض عليه.

وأشارت القاضية سيسي كامبيبي أثناء إصدار الحكم أن زوما قال عدة مرات إنه سوف يذهب إلى السجن عاجلا بدلا من التعاون مع تحقيق الفساد.

وقال أليكس مونتانا، محلل شؤون أفريقيا في مؤسسة فريسك مابلكروفت لتحليل المخاطر، إن الحكم بالسجن على زوما "علامة مهمة لاستقلال القضاء في جنوب أفريقيا ومحاربتها للفساد".

ويتعلق التحقيق الذي لم يتعاون فيه زوما بتهم فساد مرتبطة بفترة وجوده في السلطة، والتي امتدت من 2009 إلى 2018.

وانتقد زوما التحقيق ووصفه بأن له دوافع سياسية ضده وقال إن القاضي الذي يرأس المحاكمة متحيز ضده.