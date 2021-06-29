هولندا تسمح باستخدام لقاح "فايزر-بيونتك" للأطفال الأكبر من 12 عاما

أمستردام - أ ش أ

أوصى مجلس الصحة الهولندي بإتاحة اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية لجميع من هم بين 12 و17 عاما من العمر، في خطوة تهدف لكبح تفشي الفيروس بين أصحاب تلك الفئة العمرية، لا سيما مع وجود حالات نادرة لإصابات حادة بـ"كوفيد-19" بينهم.

وقال المجلس، إنه أصدر تلك التوصية بعد الأخذ بعين الاعتبار المعايير الأخلاقية والقانونية، موضحا أنه قدّم التوصية لوزير الصحة، هوجو دي يونج، حسب ما نقلت صحيفة "نذرلاندس تاميز" الهولندية عبر موقعها الإلكتروني.

وكان دي يونج قد صرّح في وقت سابق بأنه يؤيد تطعيم الأطفلا في تلك الفئة العمرية ضد فيروس "كورونا"، لكنه قال إنه لن يتخذ إجراءا نهائيا بهذا الشأن قبل تلقي توصية رسمي من المجلس الصحي.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد سمحا، الشهر الماضي باستخدام لقاح "فايزر-بيونتك" لمن هم فوق 15 عاما من العمر، واتخذت المملكة المتحدة القرارا ذاته، في وقت سابق من الشهر الجاري.