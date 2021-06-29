شكري يثمّن جهود كازاخستان في تعزيز دور مؤتمر "سيكا"

القاهرة - أ ش أ

أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تقديره لدور كازاخستان في إنشاء وتعزيز دور مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، وما تقوم به بصفتها الرئيس الحالي من جهود مُقدرة لتطوير آليات وأطر عمل المؤتمر، وبما يحقق الأهداف المنشودة منه ويدعم ركائز الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليوم /الثلاثاء/ مع المدير التنفيذي لأمانة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا "خيرات ساريباي"، بمقر وزارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن شكري أكد اهتمام مصر بتنمية أوجه التعاون المُشترك مع (سيكا)، لا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وضبط التسلح، والتطلع إلى العمل مع المدير التنفيذي الحالي لتحقيق تلك الأهداف.

من جانبه، أكد "ساريباي" أهمية استمرار التعاون بين مصر و(سيكا)، وتطلعه إلى تعزيز انخراط مصر في آلياته خلال الفترة المقبلة، بما لمصر من مكانة على الصعيديّن الإقليمي والدولي وكونها العضو الأفريقي الوحيد بالمؤتمر، موجهًا الدعوة لوزير الخارجية للمشاركة في الاجتماع السادس لوزراء خارجية المؤتمر المُقرر عقده في أكتوبر 2021.

كما أكد على العلاقات التاريخية الممتدة والوطيدة التي تجمع بين بلاده ومصر.

وأشار المُتحدث باسم الخارجية إلى أن شكري أوضح ترحيبه بزيارة مدينة "نور سلطان" للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية المؤتمر، وكذلك لعقد عدد من اللقاءات الثنائية بهدف دفع علاقات التعاون بين مصر وكازاخستان والبناء على مُخرجات الزيارة الناجحة للسيد رئيس الجمهورية إلى كازاخستان عام 2016.