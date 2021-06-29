العراق: إطفاء يضرب شبكة الكهرباء مع وصول الحرارة لـ"نصف درجة الغليان"

بغداد- (بي بي سي):

قالت دائرة كهرباء ميسان في العراق إن "إطفاء تاماً حصل في المنظومة الكهربائية في المحافظات الجنوبية السماوة، وميسان، وذي قار والبصرة، من دون معرفة الأسباب على حد ما أعلن.

يأتي ذلك فيما تشهد أعلب مناطق البلد ارتفاعا هائلا في درجات الحرارة ووسط توقعات من هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل محافظات في وسط وجنوب العراق، وأيضا العاصمة بغداد "نصف درجة الغليان" (50) درجة مئوية، بحلول يوم غد الأربعاء.

وأعلنت محافظة البصرة جنوبي العراق تعطيل الدوام الرسمي اليومين القادمين، وتقليص ساعات الدوام الرسمي في دوائر المحافظة إلى الساعة 12 ظهرا ابتداء من الأسبوع المقبل بسبب حرارة الجو.

وفي محافظة الديوانية المجاورة، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس من كل أسبوع، وتقليص ساعاته على مدار باقي أيام الأسبوع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والأمر نفسه أعلنته محافظة النجف.