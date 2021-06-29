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استقالة وزير الكهرباء العراقي على وقع الانقطاعات المستمرة في التيار

03:28 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
استقالة وزير الكهرباء العراقي على وقع الانقطاعات المستمرة في التيار

ماجد حنتوش

وكالات:

قدم وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش، الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وذلك مع تقلص ساعات تزويد المواطنين بالكهرباء في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.

وتأتي استقالة حنتوش بعد تردٍ تام في ساعات توفير الطاقة الكهربائية في العراق، مع ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى نحو 60 درجة تحت الشمس، و50 درجة تحت الظل في العديد من المناطق العراقية، وشن حملة منظمة من قبل مجهولين لتفجير أبراج تجهيز الطاقة.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، لوكالة أنباء الإعلام العراقي "واع"، إن الوزير تقدم بالفعل باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، رافضا الخوض بمزيد من التفاصيل.

وكان التيار الصدري أطلق حملة قبل يومين لإقالة وزير الكهرباء.

في السياق ذاته، قال مصدر حكومي لـ"واع"، إن مجلس الوزراء العراقي سيبحث خلال جلسة الثلاثاء، موضوعة الاستقالة.

ووفق متخصصين في القطاع، ينتج العراق 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، فيما يحتاج إلى ما يتجاوز 30 ألفا.

وتزداد معاناة العراقيين، لاسيما في موسم الصيف الذي تتجاوز فيه درجات الحرارة 50 درجة مئوية، بسبب ضعف وصول الطاقة الكهربائية إلى المنازل.

وأعلنت محافظة البصرة جنوبي العراق تعطيل الدوام الرسمي اليومين القادمين، وتقليص ساعات الدوام الرسمي في دوائر المحافظة إلى الساعة 12 ظهرا ابتداء من الأسبوع المقبل بسبب حرارة الجو.

وفي محافظة الديوانية المجاورة، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس من كل أسبوع، وتقليص ساعاته على مدار باقي أيام الأسبوع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والأمر نفسه أعلنته محافظة النجف.

ماجد حنتوش مصطفى الكاظمي وزير الكهرباء العراقي العراق استقالة وزير الكهرباء العراقي

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