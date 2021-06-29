تونس والنرويج يبحثان إمكانية تضمين سد النهضة بجدول أعمال مجلس الأمن

تونس- أ ش أ:

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، مع نظيرته النرويجية إينى إريكسون، جدول أعمال مجلس الأمن ولا سيما لشهر يوليو المقبل بما في ذلك إمكانية التطرق لمسألة سد النهضة وتنسيق المواقف مع بقية الدول الأعضاء في هذا الشأن.

وذكر بيان للخارجية التونسية، الثلاثاء، أن ذلك جاء على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء الشؤون الخارجية والتعاون من أجل التنمية لمجموعة العشرين.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين بحثا أيضا أهمية فتح ممرات إنسانية في سوريا، آملين في إصدار مجلس الأمن لقرارات تسهل حركة مرور قوافلها وتساهم في تخطي كل الصعوبات الماثلة.

على صعيد آخر، أكدت الوزيرة النرويجية متابعة بلادها لمسار الانتقال الديمقراطي بتونس، معبرة عن مساندتها له في مختلف الأصعدة، بما في ذلك مجالات حقوق الإنسان.