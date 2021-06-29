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السعودية تعيد افتتاح 18 مسجداً بعد تعقيمها لمواجهة كورونا

01:33 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
السعودية تعيد افتتاح 18 مسجداً بعد تعقيمها لمواجهة كورونا

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية

الرياض - أ ش أ

أعادت السعودية افتتاح 18 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 143 يوماً 1711 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء- أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي 8 مساجد بمنطقة عسير، و6 في منطقة مكة المكرمة، و3 بمنطقة الرياض، ومسجد واحد بالمنطقة الشرقية.

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مواجهة كورونا لرياض لسعودية يروس كورونا لمساجد

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