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السجن 15 شهرا لرئيس جنوب أفريقيا السابق بتهمة ازدراء المحكمة

12:59 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
السجن 15 شهرا لرئيس جنوب أفريقيا السابق بتهمة ازدراء المحكمة

رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما

بريتوريا - أ ش أ

قضت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 شهرًا على الرئيس السابق جاكوب زوما بتهمة ازدراء المحكمة بعد رفضه المثول أمام محققي الفساد.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية الناطقة بالإنجليزية عن القاضية سيسي كامبيبي قولها "لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تفعل شيئا سوى استنتاج أن زوما مذنب بارتكاب جريمة ازدراء المحكمة".

وأضافت كامبيبي أن "هذا النوع من التعنت والتحدي غير قانوني وسيعاقب عليه .. لم يتبق لي أي خيار سوى إلزام زوما بالسجن على أمل أن يبعث ذلك برسالة لا لبس فيها بشأن سيادة القانون وإقامة العدل".

وأمرت المحكمة زوما بتسليم نفسه في غضون خمسة أيام.

ويواجه زوما - 79 عاما - اتهامات تتعلق بتسهيل نهب خزائن الدولة خلال فترة بقائه في منصبه كرئيس للبلاد لمدة تسع سنوات تقريبا.

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