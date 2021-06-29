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أمريكا تجدد التزامها بالتحالف الدولي ضد داعش

12:57 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
أمريكا تجدد التزامها بالتحالف الدولي ضد داعش

السفارة الأمريكية لدى إيطاليا

روما - أ ش أ

جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بالتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي في روما.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى إيطاليا -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن التحالف الدولي لهزيمة داعش المكون من 83 عضوًا يعمل بجد منذ عام 2014 للحد من التهديد الذي يشكله التنظيم الإرهابي على الأمن الدولي.

وأضاف البيان أن جهود التحالف المشتركة أدت إلى تقليص قدرة داعش العسكرية وإضعاف سيطرته الإقليمية وتقليص موارده المالية ونفوذه عبر الإنترنت.

هذا المحتوى من

السفارة الأمريكية لدى إيطاليا وما لتحالف الدولي داعش

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