ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا "المصالح المتبادلة"
وكالات:
أجرى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وبحسب الوكالة الإماراتية، جرى خلال الاتصال بحث "علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
وتناول الجانبان "مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة؛ لتحقيق السلام، والاستقرار، والتنمية خاصة في الدول الأفريقية".
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