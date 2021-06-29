وزير خارجية إسرائيل يصل الإمارات في أول زيارة رسمية

أبوظبي- (أ ف ب):

بدأ وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الثلاثاء، زيارة إلى الإمارات هي الأولى الرسمية لوزير إسرائيلي منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الدولتين العام الماضي، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في مطار أبوظبي.

ومن المقرر أن يفتتح الوزير السفارة الإسرائيلية في العاصمة الإماراتية، وهي أول سفارة للدولة العبرية في بلد خليجي ويلتقي مسؤولين غماراتيين رفيعي المستوى. وينتقل بعدها إلى دبي حيث يفتتح رسميا قنصلية بلاده في إمارة دبي، ويدشن الجناح الإسرائيلي في معرض اكسبو 2020 دبي.

وقبيل وصوله، نشر لبيد في تغريدة صورة له في طائرة وكتب "انطلق في زيارة تاريخية إلى الإمارات".

كذلك كتب سفير إسرائيل في الإمارات ايتان نائيه في تغريدة "30 عاما كدبلوماسي، لكن رؤية اللونين الأزرق والأبيض (علم إسرائيل) هنا في مطار أبوظبي، أثناء انتظار وصول وزير الخارجية، أمر مثير" للحماسة.

ومنذ تطبيع العلاقات في سبتمبر 2020 بدفع من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أقامت الدولتان رحلات جوية مباشرة وتبادلتا السفراء وزيارات وفود تجارية عدة.

وكان من المقرر أن يزور بنيامين نتانياهو الإمارات في مارس الماضي ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يقدم على الخطوة. إلا أن "خلافا" مع الأردن حول دخول مجالها الجوي أدى إلى إلغاء الزيارة على ما قال الجانب الإسرائيلي.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد سعى رئيس الوزراء السابق نتانياهو إلى منع وزير الخارجية السابق غابي أشكنازي من القيام بزيارة رسمية إلى هناك لمنعه من سرقة الأضواء قبل انتخابات مارس.