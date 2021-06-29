وول ستريت جورنال: سلالة دلتا المتحورة تجتاح إفريقيا وسط كارثة صحية

واشنطن - أ ش أ

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على تفشي سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى عبر قارة أفريقيا الأقل تلقيحا ضد كورونا والأضعف في الرعاية الصحية، مما يغذي مخاوف علماء الأوبئة والقادة السياسيين من كارثة الصحة العامة التي يمكن أن تعكس المأساة التي تكشفت لأول مرة في الهند.

وذكرت الصحيفة- في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء- أن سرعة تفشي سلالة دلتا التي تم تحديدها لأول مرة في الهند أجبرت الحكومات في جميع أنحاء العالم على تشديد القيود على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، بل وتسببت بصدمة خبراء الصحة في إفريقيا التي كان معدل وفياتها جراء الإصابة بالفيروس التاجي أقل مقارنة بالمناطق الأخرى بفضل صغر سن سكانها نسبيا.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، يحذر البعض من أن العدوى السابقة لسلالة أخرى من الفيروس قد لا تحمي من دلتا، مما يترك فئات كبيرة من السكان، التي يعتقد بأنها محصنة، معرضة للخطر مجددا.

ونقلت عن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، قوله في خطاب متلفز فرض فيه إجراءات إغلاق جديدة، قوله: "نحن في قبضة موجة مدمرة تبدو بكل المؤشرات أنها ستكون أسوأ من تلك التي سبقتها. الانتشار السريع خطير للغاية".

وأفادت وول ستريت جورنال بأن موجة كورونا الثالثة في إفريقيا جاءت في لحظة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للقارة، وذلك في ضوء تطعيم 1ر1٪ فقط من سكانها البالغ عددهم 3ر1 مليار شخص بشكل كامل واستنفاد الإمدادات الطبية وإنهاك الأطباء جسديًا وعقليًا فضلا عن اضطرار المستشفيات في بعض الحالات لرفض استقبال المرضى بسبب نقص الأسرّة والأكسجين.