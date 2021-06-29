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التحالف الدولي: يحق لواشنطن الرد على ضربات المليشيات الإيرانية

11:02 ص الثلاثاء 29 يونيو 2021
التحالف الدولي: يحق لواشنطن الرد على ضربات المليشيات الإيرانية

المليشيات الإيرانية

واشنطن - أ ش أ

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل راين ديلون ،اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية في سوريا أثناء تعرضها لهجمات صاروخية متعددة أطلقت نيران مدفعية مضادة لبطاريات على مواقع إطلاق الصواريخ .

وقال ديلون ،حسبما أفادت قناة "الحرة " الأمريكية،إن القوات الأمريكية تحمي مواقعها وقواتها ، ولها الحق في الرد على المليشيات الموالية لإيران .

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المليشيات الإيرانية التحالف الدولي القوات الأمريكية داعش

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