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مؤشرات عن دخول السلالة الهندية لكورونا "دلتا" إلى العراق

09:07 ص الثلاثاء 29 يونيو 2021
مؤشرات عن دخول السلالة الهندية لكورونا "دلتا" إلى العراق

متحور دلتا

بغداد-(أ ش أ):

كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء عن وجود مؤشرات تدل على دخول السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا المعروفة باسم (دلتا) إلى العراق.

وقال مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي - في تصريح نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "السلالة الهندية المتحورة (دلتا) تعد من أخطر السلالات، وقد أثبتت عدة عوامل وجودها في العراق منها: زيادة الإصابات بين فئة الشباب وارتفاع أعداد المتواجدين بالعناية المركزة، حيث زادت من 300 إلى أكثر من 500 حالة إصابة من الشديدة والحرجة في عموم البلاد ".

وأضاف أن "الإصابات كانت بحسب المسحات أقل من 10 %، وأصبحت حالياً بحسب الموقف الوبائي الأخير أكثر من 12 %، وهذه الزيادة السريعة بالإصابات تدل على دخول السلالة الهندية".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت - في وقت سابق - أن متحور "دلتا" موجود في 92 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنها يهدد بموجة كورونا جديدة رغم تراجع معدل الإصابات عالميا.

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متحور دلتا فيروس كورونا كوفيد19 العراق السلالة الهندية من كورونا

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