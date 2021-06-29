37 ألفا و566 إصابة جديدة بكورونا في الهند.. والإجمالي يتخطى 30 مليونا و316 ألفا

نيودلهي-(أ ش أ):

أعلنت الهند تسجيل 37 ألفا و566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و316 ألفا و897 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - حسبما نقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 907 حالات وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 397 ألفا و637 حالة.

وأفادت الوزارة بأن 56 ألفا و994 حالة تماثلت للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 29 مليونا و366 ألفا و601 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 552 ألفا و659 حالة.​