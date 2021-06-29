Masrawy logo white

37 ألفا و566 إصابة جديدة بكورونا في الهند.. والإجمالي يتخطى 30 مليونا و316 ألفا

08:49 ص الثلاثاء 29 يونيو 2021
37 ألفا و566 إصابة جديدة بكورونا في الهند.. والإجمالي يتخطى 30 مليونا و316 ألفا

أرشيفية

نيودلهي-(أ ش أ):

أعلنت الهند تسجيل 37 ألفا و566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و316 ألفا و897 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - حسبما نقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 907 حالات وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 397 ألفا و637 حالة.

وأفادت الوزارة بأن 56 ألفا و994 حالة تماثلت للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 29 مليونا و366 ألفا و601 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 552 ألفا و659 حالة.​

هذا المحتوى من

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

وزير الخارجية الأمريكي: ضرباتنا الجوية على سوريا والعراق "رسالة ردع قوية"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
376

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

430

متعافون اليوم

280770

إجمالي الإصابات

16125

إجمالي الوفيات

210482

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا