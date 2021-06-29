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إصابات كورونا حول العالم تسجل 181 مليونا و388 ألفا و210 حالات

08:47 ص الثلاثاء 29 يونيو 2021
إصابات كورونا حول العالم تسجل 181 مليونا و388 ألفا و210 حالات

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 181 مليونا و388 ألفا و210 حالات.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الثلاثاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و928 ألفا و804 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع اجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و640 ألفا و493 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 604 آلاف و115 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا و279 ألفا و331 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 396 ألفا و730 حالة.​

هذا المحتوى من

Asha
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