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البيت الأبيض:"عواقب وخيمة" تنتظر إيران لو واصلت مساندة الجماعات المسلحة بالمنطقة

02:28 ص الثلاثاء 29 يونيو 2021
البيت الأبيض:"عواقب وخيمة" تنتظر إيران لو واصلت مساندة الجماعات المسلحة بالمنطقة

البيت الأبيض

واشنطن-(أ ش أ):

حذر البيت الأبيض من أن هناك "عواقب وخيمة" إذا ما واصلت إيران تسليح وتمويل الجماعات المسلحة في المنطقة.
جاء ذلك في سياق تصريحات لجين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، وفي معرض ردها على أسئلة الصحفيين حول مدى توقع البيت الأبيض انتقاما على الضربات الجوية الأمريكية أمس على مواقع لجماعات مسلحة مدعومة من إيران على الحدود العراقية ـ السورية.

وأكدت ساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتبر أن الضربات الجوية التي شنتها المقاتلات الأمريكية ضد جماعات مسلحة مدعومة من إيران على الحدود العراقية ـ السورية ، "عملا ضروريا ودقيقا ومقصودا".

ودافعت عن التبرير القانوني لتلك الضربات الجوية مشيرة إلى أنها جاءت متوافقة مع المادة الثانية من الدستور الأمريكي.

وكانت القوات الجوية الأمريكية، بناء على تعليمات من الرئيس بايدن، قد وجهت، مساء أمس الأحد، ضربات بطائرات بدون طيار، ضد منشآت كانت تستخدمها ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران من بينها تشيغيلية وتخزينية للأسلحة في سوريا والعراق وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون".

وحول مدى توافق تلك الضربات مع مواصلة إدارة بايدن مساعيها للتفاوض مع طهران بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد، أشارت ساكي إلى أنه أن القضية ليست على نفس المسار مع هذه الضربات الجوية.

وذكرت المتحدثة أن الإدارة الأمريكية ما زالت ترى إيران " طرفا سيئا " في المنطقة، لكن في نفس الوقت تحرص الإدارة على التحرك قدما والسعي نحو فرصة للتحرك بشأن المفاوضات لمنع إيران من حيازة سلاح نووي وهو ما يصب ضمن المصالح القومية الأمريكية.​

هذا المحتوى من

Asha
البيت الأبيض إيران الجماعات المسلحة

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