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بايدن: إيران لن تحصل على السلاح النووي خلال فترة حكمي

12:19 ص الثلاثاء 29 يونيو 2021
بايدن: إيران لن تحصل على السلاح النووي خلال فترة حكمي

جو بايدن

وكالات

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الاثنين، على إن إيران لن تحصل أبدًا على السلاح النووي خلال فترة حكمه.

وأكد بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، عقب محادثات مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، على التزام أمريكا تجاه إسرائيل صلب"، مضيفًا أنه يتطلع لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي قريبا.

كما أكد على أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل "صلب"، متابعًا أنه أمر بشن غارات على مجموعات مدعومة من إيران مسؤولة عن الهجمات الأخيرة ضد قواتنا في العراق.

وشجع الدول العربية والإفريقية على تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

من جهته، قال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إنه سعيد بوجوده في البيت الأبيض، مؤكدا أن الولايات المتحدة أعظم أصدقاء وحلفاء إسرائيل.

وأعرب عن سعادته بتعهد بايدن له بعدم حصول إيران على سلاح نووي خلال فترة حكمه للولايات المتحدة الأمريكية.

جو بايدن أمريكا إيران السلاح النووي رؤوفين ريفلين

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