واشنطن تحذر من السفر إلى الإمارات بسبب كورونا

وكالات

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الاثنين، من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة، بسبب فيروس كورونا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن الولايات المتحدة رفعت مستوى التحذير من السفر المتعلق بفيروس كورونا إلى الإمارات "للمستوى الرابع الذي يقضي بعدم السفر".

وقالت الوزارة في بيان إنها رفعت أيضا التحذير من السفر إلى ليبيريا وموزامبيق وأوغندا وزامبيا إلى المستوى الرابع أيضًا.