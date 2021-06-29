وزير الصحة البريطاني: قيود كورونا في إنجلترا يجب أن تنتهي في 19 يوليو

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة البريطاني الجديد، ساجيد جافيد، أن قيود المفروضة بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في إنجلترا "يجب أن تنتهي" في 19 يوليو، قائلاً إن الجمهور والوزراء يجب أن "يتعلموا كيف يتعايشوا" مع الفيروس.

وفي أول ظهور له في مجلس العموم منذ توليه منصبه من مات هانكوك، الذي استقال في عطلة نهاية الأسبوع، قال جافيد إن التخفيف المقرر له الشهر المقبل سيكون "لا رجوع فيه"، بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وأضاف إن يوم 19 يوليو "لم يكن نهاية المطاف فحسب، بل كان بداية رحلة جديدة ممتعة لبلدنا".

وفي تعليق محدد يهدف إلى رفض الانتقادات، قال جافيد: "لا يوجد تاريخ نختاره لا يمثل أي مخاطرة بالنسبة لكوفيد".

ومضى قائلاً إن مهمته الأساسية ستكون "المساعدة في إعادة الحياة الاقتصادية والثقافية التي تجعل هذا البلد عظيمًا، مع حماية الحياة وخدمة الصحة الوطنية بالطبع".