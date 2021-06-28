القوات الأمريكية و"قسد" تقصفان مواقع القوات السورية والإيرانية في دير الزور

دمشق - (د ب أ)

أطلقت القوات الأمريكية وقوات سورية الديمقراطية (قسد) في مناطق شرق الفرات بمحافطة دير الزور، رشقات صاروخية باتجاه مناطق غرب الفرات التي تسيطر علية القوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها مساء اليوم الاثنين.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أطلقت القوات الأمريكية رشقات صاروخية من قاعدتين في حقل العمر وكونيكو قرب مدينة البصيرة بريف دير الزور الشمالي الشرقي الخاضعة لسيطرة قوات قسد باتجاه مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها جنوب مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي".

وأكدت المصادر أن قوات قسد قصفت بالرشاشات الثقيلة المعبر النهري على أطراف بلدة الشحيل، واستهدفت نقطة للجيش السوري في بلدة بقرص بريف دير الزور الشرقي بالتزامن مع القصف الصاروخي من القوات الأمريكية، التي حلقت طائراتها المروحية على علو منخفض في المنطقة، إضافة إلى وجود طائرات مسيرة في الجو.

وكانت قوات موالية لإيران أطلقت في وقت سابق اليوم أربعة صواريخ من محيط بلدة القورية ومنطقة الشبلي في ريف دير الزور الشرقي باتجاه القواعد الأمريكية في شرق الفرات، ردا على القصف الأمريكي الذي طال قواعدهم على الحدود السوية العراقية ليلة أمس.