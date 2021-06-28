Masrawy logo white

محتجون لبنانيون يقطعون الطرقات بسبب تردي الأوضاع المعيشية

09:16 م الإثنين 28 يونيو 2021
محتجون لبنانيون يقطعون الطرقات بسبب تردي الأوضاع المعيشية

محتجون لبنانيون

بيروت - (د ب أ)

قطع لبنانيون اليوم الاثنين المزيد من الطرقات في مناطق مختلفة في لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية.

ودعا المحتجون المواطنين إلى النزول إلى الشارع للضغط من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمات بدل وقوفهم بالطوابير عند مداخل محطات الوقود.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل إلى 17700 ليرة لبنانية.

وبسبب الأزمة المالية والاقتصادية تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.

محتجون لبنانيون الليرة اللبنانية ارتفاع سعر صرف الدولار بيروت

الخبر التالى:

وزيرة الدفاع اللبنانية: الأوضاع بلبنان تهدد بخلق أرض خصبة للأفكار المتطرفة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
389

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

657

متعافون اليوم

280394

إجمالي الإصابات

16092

إجمالي الوفيات

210052

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"محتال غيّر اسمه في السجلات".. أول رد رسمي من التعليم بشأن الطالب المتهم بتزوير شهادة الثانوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا