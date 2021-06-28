سانا: قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في مدينة دير الزور السورية

وكالات:

ذكرت وكالة الأنباء السورية، أنه تم استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة ريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر محلية بريف دير الزور، إنه "تم استهداف قاعدة لقوات الاحتلال الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية".

تأتي تلك الضربة بعد ساعات من قصف الأمريكي لقاعدة لقوات الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية.