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الكويت وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات العسكرية المشتركة

06:53 م الإثنين 28 يونيو 2021
الكويت وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات العسكرية المشتركة

الكويت وبريطانيا

الكويت - (أ ش أ):

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، اليوم الإثنين مع مستشار وزير الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط البريطاني الفريق طيار مارتن سامبسون، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

واستعرض الجانبان، بحسب وكالة الأنباء الكويتية /كونا/، أهم الموضوعات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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الكويت بريطانيا الجيش الكويتي مارتن سامبسون

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