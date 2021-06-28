الكويت وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات العسكرية المشتركة

الكويت - (أ ش أ):

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، اليوم الإثنين مع مستشار وزير الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط البريطاني الفريق طيار مارتن سامبسون، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

واستعرض الجانبان، بحسب وكالة الأنباء الكويتية /كونا/، أهم الموضوعات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.