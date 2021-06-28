وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النرويجية تطورات ملف ⁧‫سد النهضة

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، ونظيرته النرويجية ⁧‫ايني إريكسون‬،⁩ اليوم الاثنين، عددا من القضايا، ومن بينها الأوضاع في سوريا والتطورات الخاصة بملف ⁧‫سد النهضة.

ووذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أن اللقاء يأتي في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها شكري إلى روما حيث شارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش والاجتماع حول سوريا.