وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النرويجية تطورات ملف سد النهضة
القاهرة - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية سامح شكري، ونظيرته النرويجية ايني إريكسون، اليوم الاثنين، عددا من القضايا، ومن بينها الأوضاع في سوريا والتطورات الخاصة بملف سد النهضة.
ووذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أن اللقاء يأتي في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها شكري إلى روما حيث شارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش والاجتماع حول سوريا.
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