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وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النرويجية تطورات ملف ⁧‫سد النهضة

06:48 م الإثنين 28 يونيو 2021
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النرويجية تطورات ملف ⁧‫سد النهضة

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، ونظيرته النرويجية ⁧‫ايني إريكسون‬،⁩ اليوم الاثنين، عددا من القضايا، ومن بينها الأوضاع في سوريا والتطورات الخاصة بملف ⁧‫سد النهضة.

ووذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أن اللقاء يأتي في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها شكري إلى روما حيث شارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش والاجتماع حول سوريا.

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سامح شكري النرويج سد النهضة سوريا وزارة الخارجية المصرية

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