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الحكومة الألمانية: حادث الطعن في فورتسبورج "وحشي وغير مفهوم"

05:34 م الإثنين 28 يونيو 2021
الحكومة الألمانية: حادث الطعن في فورتسبورج "وحشي وغير مفهوم"

المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت

برلين - (أ ش أ):

أعربت الحكومة الألمانية عن صدمتها إزاء هجوم الطعن، الذي وقع يوم الجمعة الماضي في مدينة فورتسبورج الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت - في تصريح أوردته شبكة (دويته فيله)، اليوم /الاثنين/ - "إنها وحشية وشر غير مفهومين"، معربا عن تعاطف الحكومة مع الضحايا وعائلاتهم.

وأضاف "تأمل المستشارة أنجيلا ميركل والحكومة الاتحادية بأكملها أن تلتئم الجراح، وأن يتعافى المصابون جسديا وروحيا وأن يجدوا رفقة ودعما في هذه الرحلة".. لافتا إلى أن المستشارة الألمانية تأمل في توضيح حاسم للواقعة.

وأعرب زايبرت عن شكره للتدخل السريع للشرطة ولشجاعة وفطنة المارة الذين تصدوا للجاني المشتبه به.

وكان صومالي (24 عاماً) قد هاجم المارة بسكين وسط مدينة فورتسبورج يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين على الأقل بجروح خطيرة.. واعتقلت الشرطة المهاجم بعد أن أطلقت عليه النار.. وقال وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر "التقييم النهائي لدافع الجريمة ليس ممكناً بعد، لذلك لا يمكننا استبعاد أي شيء في الوقت الحالي"، مشيراً إلى استمرار التحقيقات.

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الحكومة الألمانية هجوم طعن فورتسبورج حادث الطعن في فورتسبورج أنجيلا ميركل

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