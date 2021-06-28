شكري يبحث مع المبعوث الأممي إلى سوريا سبل دفع مسار الحل السياسي

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، مع المبعوث الأممي إلى سوريا ⁧‫ جير بيدرسون‬⁩، سبل دفع مسار الحل السياسي وإعادة السلم والأمن والاستقرار إلي سوريا.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن اللقاء يأتي على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا والمُنعقد بروما.

كما التقى شكري -على هامش الاجتماع-‬⁩ مع نظيره الفرنسي ⁧‫جان إيف لودريان،‬⁩ حيث تم بحث الملفات والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها مكافحة داعش، والملف السوري، وقضية ⁧‫سد النهضة‬⁩.