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شكري يبحث مع المبعوث الأممي إلى سوريا سبل دفع مسار الحل السياسي

05:32 م الإثنين 28 يونيو 2021
شكري يبحث مع المبعوث الأممي إلى سوريا سبل دفع مسار الحل السياسي

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، مع المبعوث الأممي إلى سوريا ⁧‫ جير بيدرسون‬⁩، سبل دفع مسار الحل السياسي وإعادة السلم والأمن والاستقرار إلي سوريا.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن اللقاء يأتي على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا والمُنعقد بروما.

كما التقى شكري -على هامش الاجتماع-‬⁩ مع نظيره الفرنسي ⁧‫جان إيف لودريان،‬⁩ حيث تم بحث الملفات والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها مكافحة داعش، والملف السوري، وقضية ⁧‫سد النهضة‬⁩.

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري سوريا جير بيدرسون مواقع التواصل الاجتماعي تويتر

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