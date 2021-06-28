شكري يبحث مع المبعوث الأممي إلى سوريا سبل دفع مسار الحل السياسي
القاهرة - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، سبل دفع مسار الحل السياسي وإعادة السلم والأمن والاستقرار إلي سوريا.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن اللقاء يأتي على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا والمُنعقد بروما.
كما التقى شكري -على هامش الاجتماع- مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، حيث تم بحث الملفات والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها مكافحة داعش، والملف السوري، وقضية سد النهضة.
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