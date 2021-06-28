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حريق هائل قرب محطة قطارات جنوب لندن

05:26 م الإثنين 28 يونيو 2021
حريق هائل قرب محطة قطارات جنوب لندن

حريق هائل قرب محطة قطارات جنوب لندن

لندن - ( د ب ا)

اندلع حريق تسبب في اطلاق عمود ضخم من الدخان في السماء جنوب العاصمة البريطانية لندن اليوم الاثنين.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن نحو 70 من رجال الإطفاء يكافحون الحريق الذي اندلع في بعض أقواس السكك الحديدية بالقرب من محطة إليفانت وكاسل.

وقالت إدارة الإطفاء في لندن إن ثلاث وحدات تجارية اشتعلت فيها النيران إلى جانب أربع سيارات وصندوق هواتف.

وتم تحذير السكان المحليين بإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة ، كما تم منع جميع القطارات من المرور عبر المنطقة.

أفاد بعض الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة بأنهم سمعوا دوي انفجار.

حريق لندن بريطانيا السكك الحديدية

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