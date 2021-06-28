تونس تعلن رصد 18 إصابة بسلالة دلتا وسط وضع وبائي متدهور

تونس- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين الكشف عن 18 إصابة بسلالة "دلتا الهندية" المتحورة لفيروس كورونا المستجد ، في ظل تفشي سريع للوباء في عدة مناطق في البلاد.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي إن سبع إصابات بسلالة "دلتا" تم رصدها في ولاية القيروان أكثر المناطق تضررا بالوباء، حيث تشهد نسبة إصابات تفوق 400 لكل 100 ألف ساكن ما يجعلها في مستوى إنذار "مرتفع جدا".

وتم الكشف عن باقي الإصابات في ولايات سليانة والمنستير، وتونس الكبرى (تضم العاصمة وثلاث ولايات مجاورة لها).

وتشهد تونس تفشيا خطيرا للفيروس بلغ في المعدل قرابة 3500 إصابة يوميا خلال أسبوع، وحذرت الوزارة من خطر السلالات المتحورة على حياة المواطنين.

وتعاني المستشفيات العمومية، المتداعية في معظمها، في أغلب أنحاء البلاد من ضغط شديد ونسبة إشغال تجاوزت طاقة الاستيعاب القصوى، وفق بيانات وزارة الصحة.

وبسبب بطء حملة التطعيم لم يتخط عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى أمس الأحد مليون و765 ألفا من بينهم 513 ألفا و328 تلقوا الجرعة الثانية.

وتقول الحكومة إنها تسعى لتطعيم 5ر5 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد، بنهاية العام الجاري، لكن يتوقف ذلك على مدى توفر المزيد من إمدادات اللقاحات.