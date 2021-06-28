السويد تخفف قيود كورونا ابتداء من الخميس

أوسلو- (د ب ا):

في ظل تراجع أعداد حالات الاصابة بفيروس كورونا، قامت السويد بتخفيف القيود المفروضة لاحتواء الفيروس.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينجرين في ستوكهولم اليوم الاثنين " ابتداء من الخميس المقبل، يمكن للحياة أن تعود بنسبة ما لما كانت عليه قبل الجائحة ".

وسيُسمح لمزيد من الأشخاص بالمشاركة في الفعاليات والمظاهرات مجددا، كما سيمكن للمطاعم والحانات البقاء مفتوحة لفترة طويلة. كما سُمح لعدد أكبر من الأشخاص الجلوس سويا على طاولة واحدة.

كما تم إلغاء التوصية بارتداء الكمامة في وسائل النقل العامة.

وقال يوهان كارلسون المدير العام لمجلس الصحة الوطني " نجحنا سويا في الحد من تفشي فيروس كورونا في بلدنا لمستوي منخفض نسبيا حاليا".

وفي نفس الوقت، حذر من أن الجائحة لم تنته بعد.

وقد حصل 57% من سكان السويد على الأقل على جرعة واحدة من اللقاح.