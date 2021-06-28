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اليابان: شاحنة تدهس طلابا عائدين إلى منازلهم على طريق زراعى

04:04 م الإثنين 28 يونيو 2021
اليابان: شاحنة تدهس طلابا عائدين إلى منازلهم على طريق زراعى

شاحنة تدهس طلابا في اليابان

طوكيو- (د ب ا):

أفادت تقارير اليوم الاثنين أن اثنين من طلاب المرحلة الابتدائية لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة أخرون بإصابات خطيرة في اليابان، عقب أن دهستهم شاحنة على طريق في منطقة ريفية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه تم إلقاء القبض على سائق الشاحنة، 60 عاما، في موقع الحادث بمنطقة ياشيماتا.

وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية بأن الشاحنة اصطدمت أولا بعامود كهرباء، وبعد ذلك دهست مجموعة من الأطفال في أثناء عودتهم إلى منازلهم من المدرسة.

وقع الحادث على طريق ضيق يمر بين الحقول، ولا يوجد به رصيف للمشاة.

اليابان حادث دهس طوكيو دهس طلاب

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