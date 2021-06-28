وزير خارجية إيطاليا: تنظيم داعش هُزِم إقليميا لكن جذوره لم تُجتث بعد

روما- (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن تنظيم داعش الإرهابي قد هُزِم في بُعده الإقليمي، لكن لم يتم اجتثاث جذوره بعد، ولذلك ستستمر إيطاليا، بأكثر من 800 وحدة منتشرة بين العراق والكويت، في الحفاظ على العراق، بالاتفاق الكامل مع بغداد.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، أن ذلك جاء خلال كلمة الوزير دي مايو في افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في روما، برئاسته ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، وبحضور أكثر من 80 عضوا في التحالف.

وأضاف أن إيطاليا تستعد لتعزيز دورها في مهمة الناتو في العراق وتولي القيادة بعد انتهاء رئاسة الدنمارك.. مشيرا إلى أن تنظيم داعش يشكل تهديدًا لأفريقيا وأن هناك حاجة إلى مجموعة عمل مخصصة للتعامل مع هذا التهديد.

وقال "أقترح على شركاء التحالف دراسة إمكانية تشكيل مجموعة عمل مخصصة لأفريقيا، لمواجهة القضايا برمتها، بعيدا عن مجموعات العمل الموضوعية الموجودة بالفعل".. مضيفا أنها ستكون مجموعة تثمن مشاركة البلدان الأفريقية المهتمة بتقديم مساهمتها.

من جانبه، قال وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين إن التحالف العالمي للقضاء على داعش حقق "نتائج مهمة" "تعكس ما يمكن تحقيقه معًا".. وتابع: "أحرزنا تقدما" ضد داعش "لأننا عملنا معا".