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الهجرة: قلق أممي من أن تقوم بريطانيا بنقل طالبي اللجوء إلى خارج البلاد

02:17 م الإثنين 28 يونيو 2021
الهجرة: قلق أممي من أن تقوم بريطانيا بنقل طالبي اللجوء إلى خارج البلاد

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

لندن- (بي بي سي):

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن بريطانيا قد ترسل طالبي اللجوء إلى الخارج وإبعادهم عن أراضيها لحين البت في أمرهم ودراسة طلباتهم.

وقال المتحدث باسم المفوضية، ماثيو سالتمارش، إن المقترحات المشار إليها ستنقل عبء رعاية اللاجئين إلى دول ذات موارد أقل بكثير.

ووفقا لما نشرته صحيفة التايمز، تجري المملكة المتحدة محادثات مع مسؤولين في الدنمارك حول اشتراك البلدين في إدارة مركز لاستقبال اللاجئين في رواندا.

وتقول الحكومة البريطانية إن خطتها الجديدة لتنظيم الهجرة إلى أراضيها ستتيح استقبال اللاجئين عبر طرق آمنة وقانونية وستحول دون إساءة استخدام نظام اللجوء.

ويأتي ذلك في إطار تعديل أكبر على قوانين الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ويذكر أن أستراليا كانت أول من استخدمت مراكز خارج أراضيها، لإبقاء طالبي اللجوء فيها لحين البحث في طلباتهم، منذ ثمانينيات القرن الماضي.

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مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بريطانيا طالبي اللجوء ماثيو سالتمارش

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