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مقتل جورج فلويد: تقرير للأمم المتحدة يدعو حكومات دول العالم إلى التوقف عن إنكار العنصرية

02:10 م الإثنين 28 يونيو 2021
مقتل جورج فلويد: تقرير للأمم المتحدة يدعو حكومات دول العالم إلى التوقف عن إنكار العنصرية

جورج فلويد

واشنطن- (بي بي سي):

حثت الأمم المتحدة دول العالم على التوقف عن إنكار العنصرية والاعتراف بوجودها كي يتسنى بدء العمل على تذويب أشكال التمييز التي تعاني جراءها الشعوب واستئصالها.

وقالت ميشيل باتشيليت، مفوض حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، مع إطلاق المنظمة لتقريرها الخاص الذي نظر في ظروف حادثة مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد قبل نحو عام من الأن، إن اجتثاث العنصرية المنهجية والمتأصلة وإرثها هو السبيل الوحيد لإنصاف ذكرى ذلك الأخير.

يذكر أن مقتل جورج فلويد نجمت عنه موجة مناهضة للعنصرية عبر العالم حولته لأيقونة لكل من يعانوا من جرائها.

وخلص التقرير الأممي إلى أنه لا تبرير للوضع القائم في العالم مشيرا إلى أن المنحدرين من أصل أفريقي يعانون بشكل متفاوت على يد سلطات إنفاذ القانون في الكثير من المناطق، ويواجهون تمييزا عند البحث عن وظائف وسكن وتعليم متهما الحكومات بالفشل في معالجة هذه القضية ووضع حد لتلك الممارسات.

هذا المحتوى من

BBC
جورج فلويد ميشيل باتشيليت حقوق الإنسان واشنطن

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